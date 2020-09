Resident Evil Village: ecco tutti i dettagli emersi dalla demo (Di lunedì 28 settembre 2020) Capcom ha da poco tenuto un evento in qui è stata presentata una demo gameplay di Resident Evil Village, condividendo coi fan alcune informazioni sul gioco.In realtà la compagnia giapponese non ha mostrato nessuna sessione di gioco, tuttavia uno degli ospiti che ha avuto la fortuna di provare la demo (Eiko Kano) ha svelato alcuni dettagli molto interessanti al riguardo: Resident Evil Village è al momento previsto per le piattaforme di nuova generazione, tuttavia pare che Capcom stia provando a portarlo anche sull'attuale generazione.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 28 settembre 2020) Capcom ha da poco tenuto un evento in qui è stata presentata unagameplay di, condividendo coi fan alcune informazioni sul gioco.In realtà la compagnia giapponese non ha mostrato nessuna sessione di gioco, tuttavia uno degli ospiti che ha avuto la fortuna di provare la(Eiko Kano) ha svelato alcunimolto interessanti al riguardo:è al momento previsto per le piattaforme di nuova generazione, tuttavia pare che Capcom stia provando a portarlo anche sull'attuale generazione.Leggi altro...

Eurogamer_it : Resident Evil Village: ecco tutti i dettagli emersi dalla demo - GamerClickit : Resident Evil: Infinite Darkness, primo trailer per la serie in arrivo su Netflix - AnimeClick : Resident Evil: Infinite Darkness, primo trailer per la serie in arrivo su Netflix - YolBlog : RESIDENT EVIL: Infinite Darkness - su #Netflix il nuovo anime,la produzione e la supervisione saranno affidate a Hi… - Alessio_Amoruso : #ResidentEvil: #InfiniteDarkeness in arrivo il primo trailer della serie #Netflix -