Renato Zero Vs Achille Lauro, i look degli istrioni della musica a confronto (Di lunedì 28 settembre 2020) Renato Zero-photo credits: webRenato Fiacchini, meglio noto come Renato Zero, nasce a Roma il 30 settembre 1950. Proprio il giorno del suo compleanno è prevista l’uscita del suo nuovo album Zerosettanta-Volume 3. Il cantautore italiano quest’anno compie appunto 70 anni e in occasione celebriamo la sua estrosità. L’anticonformismo è sempre stata una costante nella vita di Renato che è andato contro alle mode consuetudinarie della sua epoca. Esploso negli anni ’60, Renato Zero si afferma con uno stile tutt’altro che sobrio. Costumi scenografici tempestati di paillettes e strass hanno definito il suo personaggio. Una figura provocatrice ed ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 28 settembre 2020)-photo credits: webFiacchini, meglio noto come, nasce a Roma il 30 settembre 1950. Proprio il giorno del suo compleanno è prevista l’uscita del suo nuovo albumsettanta-Volume 3. Il cantautore italiano quest’anno compie appunto 70 anni e in occasione celebriamo la sua estrosità. L’anticonformismo è sempre stata una costante nella vita diche è andato contro alle mode consuetudinariesua epoca. Esploso negli anni ’60,si afferma con uno stile tutt’altro che sobrio. Costumi scenografici tempestati di paillettes e strass hanno definito il suo personaggio. Una figura provocatrice ed ...

SirDistruggere : Renato Zero: “Achille Lauro? Io cantavo la periferia, non ero un clown”. La periferia negli anni ‘80: - _Techetechete : Siete pronti? Lunedì torniamo per un omaggio a tre grandi che festeggiano il compleanno a fine settembre: Loretta G… - HuffPostItalia : Renato Zero: 'Achille Lauro? Riesce ad affermarsi con poco. Io mi sono fatto il mazzo. Cantavo la periferia, non er… - Fix_55 : Renato Zero il Cielo - Milla1771 : Ti do sincerità, le mie parole più vere e potenti. Ho scoperto la canzone Ti do i voli miei di Renato Zero grazie… -

Ultime Notizie dalla rete : Renato Zero Renato Zero, 70 anni e nuove sfide all'orizzonte Agenzia ANSA Renato Zero Vs Achille Lauro, i look degli istrioni della musica a confronto

Renato Zero e Achille Lauro sono due artisti messi inevitabilmente messi a confronto, simili per la eccentricità e spirito provocatorio.

“Zerolandia”, il folle mondo di Renato Zero

"Zerolandia" di Renato Zero è il disco della consacrazione definitiva del cantautore romano, grazie a successi come l'intramontabile Triangolo ...

Renato Zero e Achille Lauro sono due artisti messi inevitabilmente messi a confronto, simili per la eccentricità e spirito provocatorio."Zerolandia" di Renato Zero è il disco della consacrazione definitiva del cantautore romano, grazie a successi come l'intramontabile Triangolo ...