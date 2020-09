Renato Zero tra i protagonisti del successo di Hair (Di lunedì 28 settembre 2020) Renato Zero – ZeroLANDIA – FOTO DAL WEBRenato Zero a teatro, insieme a Teo Teocoli e Loredana Berté nella trasposizione italiana del musical scritto da James Rado e Jerome Ragni Anno 1970, teatro Sistina di Roma, debutta la versione italiana del musical Hair, una delle opere tra le più rappresentative dell’epoca hippy, scritto da James Rado e Gerome Ragni. In scena per la prima volta a Broadway nel 1967, la versione italiana è diretta da Victor Spinetti e l’adattamento di testi è di Giuseppe Patroni Grifi. Renato Zero – FOTO DAL WEBHair, il musical che ha segnato un’epoca Le musiche di Galt MacDermot sono le stesse, però. Acquarius, Hair, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 28 settembre 2020)LANDIA – FOTO DAL WEBa teatro, insieme a Teo Teocoli e Loredana Berté nella trasposizione italiana del musical scritto da James Rado e Jerome Ragni Anno 1970, teatro Sistina di Roma, debutta la versione italiana del musical, una delle opere tra le più rappresentative dell’epoca hippy, scritto da James Rado e Gerome Ragni. In scena per la prima volta a Broadway nel 1967, la versione italiana è diretta da Victor Spinetti e l’adattamento di testi è di Giuseppe Patroni Grifi.– FOTO DAL WEB, il musical che ha segnato un’epoca Le musiche di Galt MacDermot sono le stesse, però. Acquarius,, ...

Renato Zero compie 70 anni, mercoledì 30, sfidando le regole del mercato: tre nuovi album, uno al mese per tre mesi, in un periodo difficilissimo per l'industria musicale. D'altronde ...

Renato Zero "Tre dischi per raccontare i miei 70 anni"

ROMA (ITALPRESS) - "E' stato un parto difficile ma molto intrigante: rappresenta la prova generale dei miei 70 anni, cui sono arrivato incolume ma conscio di avere assorbito dal pubblico tanta energia ...

