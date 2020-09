Regione | ecco la giunta De Luca | fuori Mario Casillo

(Di lunedì 28 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –a tempi di record in Campania. Il neoeletto Presidente dellaCampania Vincenzo Deha designato componenti della prossimaRegionale.i nomi: Vicepresidente Fulvio Bonavitacola (Ambiente), Ettore Cinque (Bilancio), Antonio Marchiello (Attività Produttive e Lavoro), Lucia Fortini (Scuola e Politiche sociali), Valeria Fascione (Ricerca e Internazionalizzazione), Bruno Discepolo (Urbanistica), Nicola Caputo (Agricoltura), Armida Filippelli (Formazione professionale),Morcone (Politiche della Sicurezza), Felice Casucci (Semplificazione amministrativa e Turismo). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

VincenzoDeLuca : #COVID19, test obbligatori a Capodichino per chi rientra dall’estero. Ecco i dettagli e il testo della nuova ordin… - Yogaolic : RT @ildesk: Tra i volti nuovi il prefetto Morcone alla sicurezza, Filippelli alla formazione, Casucci a turismo e semplificazione, Caputo a… - ildesk : Tra i volti nuovi il prefetto Morcone alla sicurezza, Filippelli alla formazione, Casucci a turismo e semplificazio… - andpellegrino : Regione: Ecco i componenti della Giunta - cronachelucane : CORONAVIRUS, ALTRI 54 INFETTI - Adesso la situazione inizia a farsi seria in Basilicata, il covid galoppa forte. Sa… -

Ultime Notizie dalla rete : Regione ecco

anteprima24.it

Dal 30 settembre è in scadenza il Reddito di cittadinanza per 635mila famiglie italiane, oltre la metà degli attuali beneficiari. Ecco cosa c'è da sapere sul mese di stop del sussidio, sui nuovi crite ...Il neoeletto Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha designato componenti della prossima Giunta Regionale. Ci sono conferme ma anche novità. Come vice il Governatore ha confermato Bonavi ...