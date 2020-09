Regione Campania, Vincenzo De Luca sceglie i nuovi assessori: 6 le riconferme (Di lunedì 28 settembre 2020) Il governatore campano, Vincenzo De Luca, ha designato i componenti della prossima giunta della Regione Campania tra conferme e new entry. Il neoeletto presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha designato i componenti della prossima Giunta regionale. Sono dieci i componenti del suo gruppo: sei dei quali riconfermati. Restano al proprio posto Fulvio Bonavitacola … Leggi su 2anews (Di lunedì 28 settembre 2020) Il governatore campano,De, ha designato i componenti della prossima giunta dellatra conferme e new entry. Il neoeletto presidente dellaDe, ha designato i componenti della prossima Giunta regionale. Sono dieci i componenti del suo gruppo: sei dei quali riconfermati. Restano al proprio posto Fulvio Bonavitacola …

