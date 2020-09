Reggio Emilia: moglie non pulisce casa, il marito la prende a martellate in faccia (Di lunedì 28 settembre 2020) Una donna di Brescello, in provincia di Reggio Emilia, è stata aggredita dal marito a colpi di martello, che la accusava di non svolgere le faccende domestiche come da lui richiesto. L’uomo, un 52enne italiano, l’avrebbe colpito la donna al volto e alla gamba. A dare l’allarme al 112 la figlia maggiorenne della coppia che, informata telefonicamente dell’accaduto dalla madre, ha chiamato i carabinieri. L’uomo è stato arrestato per lesioni personali aggravate. I fatti sono avvenuti nella serata di ieri, domenica 27 settembre, nel comune Emiliano. I carabinieri della locale caserma sono intervenuti sul posto, trovando la donna, una cinquantenne, all’esterno della casa, con lesioni al volto, oltre che traumi alla gamba destra. Trasportata con ... Leggi su tpi (Di lunedì 28 settembre 2020) Una donna di Brescello, in provincia di, è stata aggredita dala colpi di martello, che la accusava di non svolgere le faccende domestiche come da lui richiesto. L’uomo, un 52enne italiano, l’avrebbe colpito la donna al volto e alla gamba. A dare l’allarme al 112 la figlia maggiorenne della coppia che, informata telefonicamente dell’accaduto dalla madre, ha chiamato i carabinieri. L’uomo è stato arrestato per lesioni personali aggravate. I fatti sono avvenuti nella serata di ieri, domenica 27 settembre, nel comuneno. I carabinieri della locale caserma sono intervenuti sul posto, trovando la donna, una cinquantenne, all’esterno della, con lesioni al volto, oltre che traumi alla gamba destra. Trasportata con ...

Ultime Notizie dalla rete : Reggio Emilia Fungaiolo disperso Reggio Emilia, Paolo Bertolini trovato morto il Resto del Carlino Covid, tamponi dimezzati: 85 casi in Emilia Romagna, 8 a Modena

Stabile il numero dei pazienti in terapia intensiva: 15. Invariato anche quello dei pazienti ricoverati negli altri reparti Covid: 201 ...

REGGIANA: è fatta per un ritorno in attacco

Augustus Kargbo tornerà a vestire la maglia della Reggiana. L’offerta del direttore sportivo granata Doriano Tosi ha convinto il Crotone. Si attende solo l’annuncio ...

