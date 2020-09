Reggina, obiettivo Situm per completare la squadra (Di lunedì 28 settembre 2020) La Reggina è vigile sul mercato per completare la rosa a disposizione di Toscano. Il nome nuovo arriva dal campionato turco ed è quello di Mario Situm. In contemporanea ai discorsi di mercato i calabresi sono focalizzati anche sulle prime partite di campionato. L’esordio è arrivato sul campo della Salernitana, in una partita finita 1-1 e che ha visto da subito protagonista Jeremy Menez. Occhi su Mario Situm Il direttore sportivo Taibi è alla ricerca di un profilo in grado di ricoprire la posizione di esterno offensivo. Secondo alfredopedulla.com il nome sul taccuino è quello di Mario Situm, giocatore croato classe ’92 in forza al Kayserispor. Le caratteristiche del giocatore sono la grande duttilità nell’occupare entrambe le fasce, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 28 settembre 2020) Laè vigile sul mercato perla rosa a disposizione di Toscano. Il nome nuovo arriva dal campionato turco ed è quello di Mario. In contemporanea ai discorsi di mercato i calabresi sono focalizzati anche sulle prime partite di campionato. L’esordio è arrivato sul campo della Salernitana, in una partita finita 1-1 e che ha visto da subito protagonista Jeremy Menez. Occhi su MarioIl direttore sportivo Taibi è alla ricerca di un profilo in grado di ricoprire la posizione di esterno offensivo. Secondo alfredopedulla.com il nome sul taccuino è quello di Mario, giocatore croato classe ’92 in forza al Kayserispor. Le caratteristiche del giocatore sono la grande duttilità nell’occupare entrambe le fasce, ...

La Reggina è vigile sul mercato per completare la rosa a disposizione di Toscano. Il nome nuovo arriva dal campionato turco ed è quello di Mario Situm. In contemporanea ai discorsi di mercato i calabr ...

