Reddito di cittadinanza, si cambia: stretta su chi rifiuta il lavoro (Di lunedì 28 settembre 2020) Dopo aver messo nel mirino Quota 100, confermando che non verrà confermata, il premier Conte vuole cambiare il sistema del Reddito di cittadinanza, che "in questo modo non può continuare a funzionare". Secondo il premier, così com'è la misura-simbolo voluta dal M5s per contrastare la povertà "rischia di essere una misura assistenziale senza progettualità". Per questo ha chiesto alla ministra Pisano di istituire una task force che si occupi di creare un sistema informatico unico e nazionale che aiuti i disoccupati a trovare un lavoro, e le aziende a trovare le persone che lo cercano. Un sistema operativo in grado di funzionare con efficacia e di rendere più difficile, quasi impossibile, rifiutare il ...

