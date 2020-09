Reddito di cittadinanza, con l’Anpal in stallo Conte incarica la ministra Pisano di creare la app per incrociare domanda e offerta di lavoro (Di lunedì 28 settembre 2020) Come aveva fatto capire sabato, Giuseppe Conte vuole una svolta sul Reddito di cittadinanza. La misura compie 18 mesi – a ottobre iniziano le previste sospensioni ai primi beneficiari, che per riottenerlo dovranno rifare domanda – e troppo tempo è stato perso, ha sottolineato il presidente del Consiglio, sul fronte dell’inserimento dei beneficiari nel mondo del lavoro. La app per l’incrocio domanda-offerta, tante volte promessa dal presidente di Anpal Mimmo Parisi, non c’è ancora, rallentata da tensioni interne all’agenzia (“non mi fanno lavorare”, ha sostenuto Parisi dopo le polemiche sui suoi ricchi rimborsi spese rinfocolate dalla direttrice generale Paola Nicastro). Ecco perché ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020) Come aveva fatto capire sabato, Giuseppevuole una svolta suldi. La misura compie 18 mesi – a ottobre iniziano le previste sospensioni ai primi beneficiari, che per riottenerlo dovranno rifare– e troppo tempo è stato perso, ha sottolineato il presidente del Consiglio, sul fronte dell’inserimento dei beneficiari nel mondo del. La app per l’incrocio, tante volte promessa dal presidente di Anpal Mimmo Parisi, non c’è ancora, rallentata da tensioni interne all’agenzia (“non mi fanno lavorare”, ha sostenuto Parisi dopo le polemiche sui suoi ricchi rimborsi spese rinfocolate dalla direttrice generale Paola Nicastro). Ecco perché ...

