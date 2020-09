Reddito di cittadinanza al padre dei fratelli Bianchi: ecco la sua villa di lusso con statue di leoni (video) (Di lunedì 28 settembre 2020) I fratelli Bianchi sono in carcere, il padre è in una villa di lusso, ad Artena, a godersi il Reddito di cittadinanza. E’ quanto viene fuori da un servizio andato in onda ieri sera nel corso della trasmissione “Non è l’Arena” di Massimo Giletti. Un servizio illuminante su come i presunti assassini di Willy vivessero nell’agio e nella ricchezza, nonostante lavori saltuari e non particolarmente remunerativi. Il lusso dei fratelli Bianchi e il Reddito di cittadinanza Carlo Marsilli ad Artena ha documentato lo sfarzo della villa dei Bianchi, con i leoni di marmo in giardino. Dopo l’omicidio ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 28 settembre 2020) Isono in carcere, ilè in unadi, ad Artena, a godersi ildi. E’ quanto viene fuori da un servizio andato in onda ieri sera nel corso della trasmissione “Non è l’Arena” di Massimo Giletti. Un servizio illuminante su come i presunti assassini di Willy vivessero nell’agio e nella ricchezza, nonostante lavori saltuari e non particolarmente remunerativi. Ildeie ildiCarlo Marsilli ad Artena ha documentato lo sfarzo delladei, con idi marmo in giardino. Dopo l’omicidio ...

