Rari Nantes Salerno, Enrico Gallozzi eletto consigliere regionale della FIN (Di lunedì 28 settembre 2020) Il presidente della Rari Nantes Salerno Enrico Gallozzi eletto consigliere regionale della FIN. Si è svolta presso l’Hotel Mediterraneo a Napoli l’assemblea elettiva delle cariche regionali della FIN (Federazione Italiana Nuoto), alla quale hanno partecipato 61 società su 64 affiliate. Alla guida del Comitato regionale Campano è stato confermato Paolo Trapanese. Per l’ex olimpionico del settebello … Leggi su 2anews (Di lunedì 28 settembre 2020) Il presidenteFIN. Si è svolta presso l’Hotel Mediterraneo a Napoli l’assemblea elettiva delle cariche regionaliFIN (Federazione Italiana Nuoto), alla quale hanno partecipato 61 società su 64 affiliate. Alla guida del ComitatoCampano è stato confermato Paolo Trapanese. Per l’ex olimpionico del settebello …

petrazzuolo : RT @napolimagazine: NEWS - Il grande padel sbarca a Napoli: giovedì al Circolo Rari Nantes la presentazione del primo torneo ufficiale in c… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: NEWS - Il grande padel sbarca a Napoli: giovedì al Circolo Rari Nantes la presentazione del primo torneo ufficiale in c… - susydigennaro : RT @napolimagazine: NEWS - Il grande padel sbarca a Napoli: giovedì al Circolo Rari Nantes la presentazione del primo torneo ufficiale in c… - apetrazzuolo : NEWS - Il grande padel sbarca a Napoli: giovedì al Circolo Rari Nantes la presentazione del primo torneo ufficiale… - napolimagazine : NEWS - Il grande padel sbarca a Napoli: giovedì al Circolo Rari Nantes la presentazione del primo torneo ufficiale… -