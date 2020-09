Ranieri Guerra, Oms,: 'Se non si vaccineranno tutti il sistema sanitario sottoposto a forte stress' (Di lunedì 28 settembre 2020) Il problema non è il rischio che le dosi di anti influenzale siano insufficienti, perché non resteremo senza, ma che alcune categorie sensibili decidano di non farlo. I medici, per esempio. 'È ... Leggi su leggo (Di lunedì 28 settembre 2020) Il problema non è il rischio che le dosi di anti influenzale siano insufficienti, perché non resteremo senza, ma che alcune categorie sensibili decidano di non farlo. I medici, per esempio. 'È ...

Ma il membro del Cts invita gli italiani a scaricare la app Immuni: “Aiuterebbe a contrastare l’epidemia, specie con l’arrivo dell’autunno che porterà con sé un inevitabile aumento di casi Covid confo ...

Covid, Ranieri Guerra (Oms): «Se non si vaccineranno tutti il sistema sanitario sarà sottoposto a forte stress»

Il problema non è il rischio che le dosi di vaccino anti influenzale siano insufficienti, perché non resteremo senza, ma che alcune categorie sensibili decidano di non farlo. I ...

Ma il membro del Cts invita gli italiani a scaricare la app Immuni: "Aiuterebbe a contrastare l'epidemia, specie con l'arrivo dell'autunno che porterà con sé un inevitabile aumento di casi Covid confo ..."