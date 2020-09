Ranieri Guerra, Oms: "Non vedo il rischio di un nuovo lockdown" (Di lunedì 28 settembre 2020) Inondati di dati in parte rassicuranti in parte no sui contagi da coronavirus, la domanda che tutti si pongono è, ci sarà un nuovo lockdown, l’epidemia sta sfuggendo di mano? Secondo Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Oms, membro del Comitato tecnico scientifico, intervistato dal Corriere della sera, possiamo stare tranquilli, per ora. “Non ci sono state esplosioni di casi, è una lenta risalita di persone positive che non porta per il momento a intasamenti in ospedale. Il sistema di monitoraggio dà la possibilità di controllare con precisione e tempestività la situazione e di capire se peggiora”.In questo fa premio la disciplina degli italiani rispetto agli altri paesi. Insomma da noi si è capito che è meglio non scherzare con il ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 28 settembre 2020) Inondati di dati in parte rassicuranti in parte no sui contagi da coronavirus, la domanda che tutti si pongono è, ci sarà un, l’epidemia sta sfuggendo di mano? Secondo, direttore aggiunto dell’Oms, membro del Comitato tecnico scientifico, intervistato dal Corriere della sera, possiamo stare tranquilli, per ora. “Non ci sono state esplosioni di casi, è una lenta risalita di persone positive che non porta per il momento a intasamenti in ospedale. Il sistema di monitoraggio dà la possibilità di controllare con precisione e tempestività la situazione e di capire se peggiora”.In questo fa premio la disciplina degli italiani rispetto agli altri paesi. Insomma da noi si è capito che è meglio non scherzare con il ...

francescoassisi : 'La preghiera di san Francesco non è mai stata così attuale, per credenti e non credenti', ha detto Tedros A. Ghebr… - HuffPostItalia : Ranieri Guerra, Oms: 'Non vedo il rischio di un nuovo lockdown' - LMtredici : Ranieri Guerra (@WHO e Cts) afferma che siamo il primo paese per test effettuati (??). Riscontri? @OpencovidM… - Giandom84354994 : RT @reportrai3: L’indecoroso copia-incolla del piano pandemico italiano. Ranieri Guerra, ex dir. prevenzione del ministero della Salute ci… - Leonardo_Vig : RT @reportrai3: L’indecoroso copia-incolla del piano pandemico italiano. Ranieri Guerra, ex dir. prevenzione del ministero della Salute ci… -

Ultime Notizie dalla rete : Ranieri Guerra Covid, Ranieri Guerra (Oms): «Se non si vaccineranno tutti il sistema sanitario sarà sottoposto a forte stress» Il Messaggero Ranieri Guerra, Oms: "Non vedo il rischio di un nuovo lockdown"

Ma il membro del Cts invita gli italiani a scaricare la app Immuni: “Aiuterebbe a contrastare l’epidemia, specie con l’arrivo dell’autunno che porterà con sé un inevitabile aumento di casi Covid confo ...

Covid, Ranieri Guerra (Oms): «Se non si vaccineranno tutti il sistema sanitario sarà sottoposto a forte stress»

Il problema non è il rischio che le dosi di vaccino anti influenzale siano insufficienti, perché non resteremo senza, ma che alcune categorie sensibili decidano di non farlo. I ...

Ma il membro del Cts invita gli italiani a scaricare la app Immuni: “Aiuterebbe a contrastare l’epidemia, specie con l’arrivo dell’autunno che porterà con sé un inevitabile aumento di casi Covid confo ...Il problema non è il rischio che le dosi di vaccino anti influenzale siano insufficienti, perché non resteremo senza, ma che alcune categorie sensibili decidano di non farlo. I ...