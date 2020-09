Raimondo Todaro si carica: il messaggio di speranza del ballerino (Di lunedì 28 settembre 2020) Questo articolo . Il ballerino Raimondo Todaro lascia senza parole tutti i suoi fan con una foto e un messaggio forte. Ecco che cosa è successo. Raimondo Todaro, ballerino molto famoso per la trasmissione Ballando con le stelle, ha stupito tutti i suoi fan pubblicando sui social una immagine e un pensiero molto forti. Todaro è uno dei … Leggi su youmovies (Di lunedì 28 settembre 2020) Questo articolo . Illascia senza parole tutti i suoi fan con una foto e unforte. Ecco che cosa è successo.molto famoso per la trasmissione Ballando con le stelle, ha stupito tutti i suoi fan pubblicando sui social una immagine e un pensiero molto forti.è uno dei …

Ballando_Rai : ?? Per sostenere @elisaisoardi e @Raimondo_Todaro vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - stanzaselvaggia : Raimondo Todaro ricoverato per appendicite. (nulla di grave, ma dovrà essere operato) Un’edizione in cui non ci si… - zazoomblog : Ballando con le Stelle Raimondo Todaro lascia? Le indiscrezioni - #Ballando #Stelle #Raimondo #Todaro - zazoomblog : Ballando con le Stelle Raimondo Todaro via? La motivazione - #Ballando #Stelle #Raimondo #Todaro - zazoomblog : Raimondo Todaro: due ore di operazione a rischio Ballando - #Raimondo #Todaro: #operazione -