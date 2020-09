Rabiot | “Sfortunato per il rosso Non vedo l’ora che arrivi la prossima partita!”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 28 settembre 2020) Adriennon ha preso benissimo l’espulsione di ieri sera contro la Roma, che ha lasciato la sua Juventus in dieci per una buona parte della gara. Stanotte, il francese è tornato sull’episodio con un post su Instagram: “Partita tirata contro un buon avversario, ma stasera la squadra ha lottato bene!! Sfortunato per il cartellino. Nonl’ora chelapartita! La strada è ancora lunga. Forza Juve”. Visualizza questo post su Instagram A close match against a good opponent but the team fought well tonight !! Unlucky for the red card. Already looking forward to the next match ! The road is still long #forzajuve Un post condiviso da Adrien(@adrien25) in data: ...