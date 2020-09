Quarticciolo e Nuovo Cinema Aquila | c' è ' Immaginaria' la rassegna di genere dedicata al cinema lesbico

Leggi su leggo

(Di lunedì 28 settembre 2020) Inoltre due must dell'ultimo periodo, gli acclamati: 'Carmen y Lola' , di Arantxa Echevarría , Spagna 2018, 103', e 'Tell It To The Bees' , di Annabel Jankel, UK-Svezia 2018, 106',. Leggi> Il ...