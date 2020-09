Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 28 settembre 2020 (Di lunedì 28 settembre 2020) Questa sera, lunedì 28 settembre 2020, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale: dal punto di vista sanitario e da quello economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 28 settembre 2020, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni. anticipazioni La puntata di oggi di Quarta Repubblica dedicherà un ampio approfondimento alla situazione economica italiana: la povertà è stata davvero abolita? Esattamente due anni dopo la ... Leggi su tpi (Di lunedì 28 settembre 2020) Questa sera, lunedì 28, su Rete 4 torna, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale: dal punto di vista sanitario e da quello economico, ma non solo. Ma quali sono glidi, 28, di? Di seguito tutte leLa puntata di oggi didedicherà un ampio approfondimento alla situazione economica italiana: la povertà è stata davvero abolita? Esattamente due anni dopo la ...

Capezzone : +++Oggi tre appuntamenti in tv ?? ??+++ -Alle 14.50 speciale @Qrepubblica #Quartarepubblica -Alle 19 speciale #Tg4 -A… - you_trend : ?? Sondaggio @tecneitalia per Quarta Repubblica - se si fosse votato per le elezioni politiche Lega 26,2% PD 20,1%… - FArbitrio : RT @Orraf5: ++DIRETTORIO NO GRAZIE++ Tornerò a difendermi ci metterò un istante a sfatare tutte le bugie che sono state dette (Alessandro… - CorriereCitta : Anticipazioni Quarta Repubblica, stasera in tv: orario, canale, temi e tutti gli ospiti #quartarepubblica #toti - Morinth3 : RT @Orraf5: ++DIRETTORIO NO GRAZIE++ Tornerò a difendermi ci metterò un istante a sfatare tutte le bugie che sono state dette (Alessandro… -