Quarta Repubblica, anticipazioni e ospiti puntata di lunedì 28 settembre su Rete 4 (Di lunedì 28 settembre 2020) Quarta Repubblica, anticipazioni del programma di Nicola Porro in onda lunedì 28 settembre su Rete 4. Ospite: Giovanni Toti Stasera lunedì 28 settembre su Rete 4 continua l’appuntamento settimanale con “Quarta Repubblica” il programma d’informazione di Nicola Porro in onda ogni lunedì. L’appuntamento è per le 21:20 su Rete 4. Gran parte della puntata sarà dedicata alla situazione economica in Italia. Gli altri argomenti della puntata di lunedì 14 settembre 2020 La trasmissione dedicherà un ampio approfondimento alla situazione economica italiana: la povertà è stata davvero ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 28 settembre 2020)del programma di Nicola Porro in onda lunedì 28su4. Ospite: Giovanni Toti Stasera lunedì 28su4 continua l’appuntamento settimanale con “” il programma d’informazione di Nicola Porro in onda ogni lunedì. L’appuntamento è per le 21:20 su4. Gran parte dellasarà dedicata alla situazione economica in Italia. Gli altri argomenti delladi lunedì 142020 La trasmissione dedicherà un ampio approfondimento alla situazione economica italiana: la povertà è stata davvero ...

Capezzone : +++Oggi tre appuntamenti in tv ?? ??+++ -Alle 14.50 speciale @Qrepubblica #Quartarepubblica -Alle 19 speciale #Tg4 -A… - you_trend : ?? Sondaggio @tecneitalia per Quarta Repubblica - se si fosse votato per le elezioni politiche Lega 26,2% PD 20,1%… - Eugenio69430956 : Prima, seconda, terza e quarta repubblica ma in sostanza non è cambiato nulla - DRepubblicait : Il meglio della quarta giornata della Milano Fashion Week [aggiornamento delle 15:13] - DRepubblicait : Il meglio della quarta giornata della Milano Fashion Week [aggiornamento delle 13:03] -

Ultime Notizie dalla rete : Quarta Repubblica Quarta Repubblica: ospiti di lunedi' 28 settembre 2020 Spettacoli News Le Borse di oggi, 28 settembre. Listini in rialzo al termine di un mese difficile. Siemens quota la sua divisione di energia

I future sono positivi al traino della Cina. Petrolio debole per i timori di ripercussioni della crescita dei contagi sulla ripresa. Attesa per le parole di Christine Lagarde ...

A PresaDiretta inchiesta sui 49 milioni della Lega: la tv del 28 settembre

Per la prima serata in tv, lunedì 28 settembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Nero a metà 2”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Quanto è difficile cambiare” e “Un gioco pericol ...

I future sono positivi al traino della Cina. Petrolio debole per i timori di ripercussioni della crescita dei contagi sulla ripresa. Attesa per le parole di Christine Lagarde ...Per la prima serata in tv, lunedì 28 settembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Nero a metà 2”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Quanto è difficile cambiare” e “Un gioco pericol ...