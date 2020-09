Quanto guadagna Mark Zuckerberg: stipendio e patrimonio del miliardario (Di lunedì 28 settembre 2020) Nonostante la giovane età, l’inventore di Facebook Mark Zuckerberg compare ormai da un decennio nei primi posti delle classifiche sugli uomini più ricchi e influenti al mondo. Mark Zuckerberg: il primo miliardo a soli 20 anni Mark Zuckerberg, nato 36 anni fa (classe 1984) in una cittadina dello stato di New York, è noto principalmente per aver creato Facebook, il più noto social network del mondo, quando era solo uno studente dell’Università di Harvard. L’esordio di Facebook risale al 2004, all’epoca era una sorta di annuario interattivo che in breve tempo, però, assunse un ruolo importante nella vita sociale del campus. Il suo scopo era quello di permettere agli studenti di rintracciarsi e quindi mettersi in ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 28 settembre 2020) Nonostante la giovane età, l’inventore di Facebookcompare ormai da un decennio nei primi posti delle classifiche sugli uomini più ricchi e influenti al mondo.: il primo miliardo a soli 20 anni, nato 36 anni fa (classe 1984) in una cittadina dello stato di New York, è noto principalmente per aver creato Facebook, il più noto social network del mondo, quando era solo uno studente dell’Università di Harvard. L’esordio di Facebook risale al 2004, all’epoca era una sorta di annuario interattivo che in breve tempo, però, assunse un ruolo importante nella vita sociale del campus. Il suo scopo era quello di permettere agli studenti di rintracciarsi e quindi mettersi in ...

NadiaMAI4 : RT @madmakko: essere stati ministri dell'istruzione e non sapere quanto guadagna un 'qualunque' professore ordinario? Fatto - only_redblack : @ale_taia I miei avvocati dicono che anche tu sei molto importante e chiedono se sai quanto guadagna papà Frederic.… - DeVerdinis : @fabiotitty @AnnalisaChirico Molto di più in europa, se sommi tutte le varie competenze, eppoi senza andare al lavo… - rombi_ti : RT @Marcos_5408: @AnnalisaChirico Mi chiedo dove attinge ste notizie. Dal “pizzicarolo” sotto casa? O dove? Mi chiedo pure cosa scriveva si… - GiacomoRisitano : @lofioramonti @GuidoCrosetto Lo ammetto...i conti non tornano. 150 k€ lordi, conti della serva in mano, sono più o… -