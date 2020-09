Quale il futuro dello Spazio? O meglio | quale futuro avrà l’uomo nello Spazio?

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 28 settembre 2020) Per la rubrica “Interviste con il direttore”, Marco Cattaneo – Direttore di National Geographic Italia – e Vittorio Bo – Direttore di National Geographic Festival delle Scienze -, incontrano Elena Grifoni Winters per un focus sullo, sulla politica di cooperazione internazionale, sulla ricerca e sugli investimenti stanziati. Dal 2016 Elena Grifoni Winters è Capo di Gabinetto del Direttore Generale dell’ESA. Ha iniziato a lavorare presso l’Agenzia Spaziale Europea nel 1987 in Olanda (ESTEC). Nell’ambito dell’attuale incarico svolge anche il compito di Segretario del Consiglio dell’ESA per conto del Direttore Generale. L’appuntamento è per mercoledì 30 settembre alle ...