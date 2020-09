Quale destino per il nuovo Milan di Ibra? (Di lunedì 28 settembre 2020) Che campionato sarà quello dei rossoneri?Pochi ne parlano, eppure questa Serie A non è solo unaffare tra Juventus e Inter; esiste almeno un’altra squadra che, sebbene non sia forte come quella bianconeraoquella nerazzurra,visto come gioca a calcio potrebbe infastidire e non poco le “odiate” rivali di sempre. Di chi si tratta? Del redivivo Milan. Il Diavolo allenato Pioli, tecnico che fino a 6 mesi fa sembrava non essere adatto a sedere su una delle panchine più prestigiose d’Italia e poi invece ha vintolo“scudetto estivo” con 30 punti conquistati in 12 partite, è già protagonista grazie alla doppietta di Ibra contro il Bologna alla prima giornata. Lo svedese, che lo scorso anno aveva faticato a causa degli infortuni, ha voluto far capire fin da subito chi comanda o almeno chi spera ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 28 settembre 2020) Che campionato sarà quello dei rossoneri?Pochi ne parlano, eppure questa Serie A non è solo unaffare tra Juventus e Inter; esiste almeno un’altra squadra che, sebbene non sia forte come quella bianconeraoquella nerazzurra,visto come gioca a calcio potrebbe infastidire e non poco le “odiate” rivali di sempre. Di chi si tratta? Del redivivo. Il Diavolo allenato Pioli, tecnico che fino a 6 mesi fa sembrava non essere adatto a sedere su una delle panchine più prestigiose d’Italia e poi invece ha vintolo“scudetto estivo” con 30 punti conquistati in 12 partite, è già protagonista grazie alla doppietta dicontro il Bologna alla prima giornata. Lo svedese, che lo scorso anno aveva faticato a causa degli infortuni, ha voluto far capire fin da subito chi comanda o almeno chi spera ...

nuovasocieta : Quale destino per il nuovo Milan di Ibra? - albimanuz : RT @craazyseven: @ZanoMind Immagina nascere freebooter o Er Faina, non saprei quale possa essere il destino peggiore. - craazyseven : @ZanoMind Immagina nascere freebooter o Er Faina, non saprei quale possa essere il destino peggiore. - GiovanniRoi : Quale è la verità? Se non si apre la visione della realtà non si percepisce dove il presente svela le tracce del fu… - ArrowverseITA : #supergirlcw: Quale sarà il destino degli altri personaggi una volta conclusa la serie? -

Ultime Notizie dalla rete : Quale destino Quale destino per il poliambulatorio? Bisignanoinrete Zingaretti risponde alle Sardine su TPI: “Caro Santori, ti scrivo”

in primo luogo grazie per il tuo ennesimo contributo. Il sentimento di insoddisfazione verso la politica italiana attraversa anche tutti noi. La politica si è allontanata dalla vita. È troppo aerea, a ...

Aree di interesse del territorio comunale, a Siena approvato regolamento di salvaguardia

L'assemblea consiliare ha approvato oggi il Regolamento per la salvaguardia delle aree di particolare interesse del territorio del Comune. Come ha ...

in primo luogo grazie per il tuo ennesimo contributo. Il sentimento di insoddisfazione verso la politica italiana attraversa anche tutti noi. La politica si è allontanata dalla vita. È troppo aerea, a ...L'assemblea consiliare ha approvato oggi il Regolamento per la salvaguardia delle aree di particolare interesse del territorio del Comune. Come ha ...