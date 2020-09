Putin tende la mano a Trump sulla sicurezza cyber

(Di lunedì 28 settembre 2020) Venerdì 25 settembre il presidente russo Vladimirha rilasciato una dichiarazione in cui apre alla possibilità di un accordo di collaborazione con gli Stati Uniti nel campo delladelle informazioni e delle comunicazioni. Come si legge nel comunicato ufficiale del Ministero degli Affari Esteri, secondo il Cremlino una delle principali sfide strategiche odierne … InsideOver.

lamente2019 : BRAVO,la zecca ROTHSCHILD QUANDO mette su le tende dopo poche ore le stesse diventano grattacieli a 300 piani con… -

Ultime Notizie dalla rete : Putin tende

Business Insider Italia

Dovrebbe essere il luogo di dialogo per eccellenza, ma negli ultimi anni parecchi leader hanno usato la tribuna dell’Assemblea generale dell’Onu, in programma ogni settembre al «palazzo di vetro», per ...22 settembre 2020 Le sfide economiche poste dalla pandemia rafforzano la tesi che il commercio mondiale deve essere liberato da sanzioni illegittime: lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin all ...