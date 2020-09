Probabili formazioni Rio Ave-Milan: playoff Europa League 2020/2021 (Di lunedì 28 settembre 2020) Le Probabili formazioni di Rio Ave-Milan, match valido per i playoff di Europa League 2020/2021. E’ l’ultimo decisivo turno per l’approdo alla fase a gironi della seconda competizione europea per importanza e i rossoneri sono pronti a sfidare in trasferta i portoghesi che hanno eliminato il Besiktas. Appuntamento alle ore 20.30 di giovedì 1 ottobre, diretta tv e streaming su Dazn. I rossoneri devono fare a meno di Rebic squalificato e infortunato, di Ibrahimovic fermato dal coronavirus, di Romagnoli ancora infortunato. Unico ballottaggio è quello tra Brahim Diaz e Saelemaekers per il ruolo di trequartista di sinistra, con il primo favorito, mentre Tonali si riaccomoda in panchina. Colombo è largamente favorito su ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 settembre 2020) Ledi Rio Ave-, match valido per idi. E’ l’ultimo decisivo turno per l’approdo alla fase a gironi della seconda competizione europea per importanza e i rossoneri sono pronti a sfidare in trasferta i portoghesi che hanno eliminato il Besiktas. Appuntamento alle ore 20.30 di giovedì 1 ottobre, diretta tv e streaming su Dazn. I rossoneri devono fare a meno di Rebic squalificato e infortunato, di Ibrahimovic fermato dal coronavirus, di Romagnoli ancora infortunato. Unico ballottaggio è quello tra Brahim Diaz e Saelemaekers per il ruolo di trequartista di sinistra, con il primo favorito, mentre Tonali si riaccomoda in panchina. Colombo è largamente favorito su ...

