Probabili formazioni Lazio-Atalanta: recupero prima giornata Serie A 2020/21 (Di lunedì 28 settembre 2020) Le Probabili formazioni di Lazio-Atalanta, match de recupero della prima giornata di Serie A 2020/21. Si gioca alle 20:45 di mercoledì 30 settembre nella cornice dello Olimpico. Lazio – Nelle fila dei biancocelesti ancora fuori causa Muriqi, che ha contratto il coronavirus e resterà in isolamento domiciliare in Turchia. Davanti il tandem Immobile-Correa, pronto a subentrare Caicedo. Sulla fascia sinistra dovrebbe giocare Marusic, ammesso che Fares non venga ufficializzato. In regia Lucas Leiva, dall’inizio poi Milinkovic Savic e Luis Alberto ai lati del regista brasiliano. In difesa Patric è insidiato da Armini. Atalanta – Mister Gasperini ancora orfano degli ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 settembre 2020) Ledi, match dedelladi/21. Si gioca alle 20:45 di mercoledì 30 settembre nella cornice dello Olimpico.– Nelle fila dei biancocelesti ancora fuori causa Muriqi, che ha contratto il coronavirus e resterà in isolamento domiciliare in Turchia. Davanti il tandem Immobile-Correa, pronto a subentrare Caicedo. Sulla fascia sinistra dovrebbe giocare Marusic, ammesso che Fares non venga ufficializzato. In regia Lucas Leiva, dall’inizio poi Milinkovic Savic e Luis Alberto ai lati del regista brasiliano. In difesa Patric è insidiato da Armini.– Mister Gasperini ancora orfano degli ...

ArmandoAreniell : Probabili formazioni #Brighton-#ManchesterUnited - sportnotizie24 : #Brighton-#Manchester United, le probabili formazioni: turnover per Solskjaer - ArmandoAreniell : Probabili formazioni #Huesca-#AtleticoMadrid - sportnotizie24 : #Huesca-#AtleticoMadrid, le probabili formazioni: possibile esordio dal 1' per Suarez - Fantacalcio : Bologna-Parma, le probabili formazioni e dove vederla in tv -