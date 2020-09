Probabili formazioni Juventus-Napoli: terza giornata Serie A 2020/2021 (Di lunedì 28 settembre 2020) Le Probabili formazioni di Juventus-Napoli, match della terza giornata di Serie A 2020/2021. Si gioca all’Allianz Stadium alle 20:45 di domenica 4 ottobre con le due squadre pronte a scendere in campo per questo big match. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. Juventus – Dal 3-5-2 al 3-4-3? Qualche dubbio per Pirlo che ritrova Dybala e Morata a pieno regime. Subito la coabitazione con Cristiano Ronaldo e Kulusevski? Chissà. A centrocampo Rabiot squalificato. Napoli – Spazio al 4-2-3-1 con Lozano, Osimhen e Mertens ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 settembre 2020) Ledi, match delladi. Si gioca all’Allianz Stadium alle 20:45 di domenica 4 ottobre con le due squadre pronte a scendere in campo per questo big match. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco.– Dal 3-5-2 al 3-4-3? Qualche dubbio per Pirlo che ritrova Dybala e Morata a pieno regime. Subito la coabitazione con Cristiano Ronaldo e Kulusevski? Chissà. A centrocampo Rabiot squalificato.– Spazio al 4-2-3-1 con Lozano, Osimhen e Mertens ...

