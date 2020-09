Probabili formazioni Benevento-Inter: recupero prima giornata Serie A 2020/21 (Di lunedì 28 settembre 2020) Le Probabili formazioni di Benevento-Inter, match de recupero della prima giornata di Serie A 2020/21. Si gioca alle 18:00 di mercoledì 30 settembre nella cornice del Ciro Vigorito. Benevento – Tanti dubbi in attacco per mister Inzaghi: tanto dipenderà dalla tenuta fisica di Lapadula. L’ex Milan è svantaggiato rispetto a Moncini, mentre Caprari e Insigne dovrebbero agire sulla trequarti. In regia Schiattarella ai suoi lati Ionita e Dabo, ma il burkinabé resta insidiato da Hetemaj. Sulle fasce di difesa Foulon e Letizia. Indisponibile Viola, in dubbio Tello e Kragl. Inter – Da valutare la tenuta fisica di Vidal, che dovrebbe comunque partire in svantaggio ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 settembre 2020) Ledi, match dedelladi/21. Si gioca alle 18:00 di mercoledì 30 settembre nella cornice del Ciro Vigorito.– Tanti dubbi in attacco per mister Inzaghi: tanto dipenderà dalla tenuta fisica di Lapadula. L’ex Milan è svantaggiato rispetto a Moncini, mentre Caprari e Insigne dovrebbero agire sulla trequarti. In regia Schiattarella ai suoi lati Ionita e Dabo, ma il burkinabé resta insidiato da Hetemaj. Sulle fasce di difesa Foulon e Letizia. Indisponibile Viola, in dubbio Tello e Kragl.– Da valutare la tenuta fisica di Vidal, che dovrebbe comunque partire in svantaggio ...

