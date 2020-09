“…Prima di dire che qualcuno è morto per salvare me, ca**zate”: il post su Instagram del ragazzo salvato da Aurelio Visalli (Di lunedì 28 settembre 2020) A quindici anni di stupidaggini se ne fanno tante, e ne abbiamo fatte tutti. Forse non tutti a 15 anni hanno avuto i social che le rendevano così evidenti, forse in tanti non sono passati per un’esperienza così traumatica come quella di essere a un passo dalla morte, in balia di onde alte sette metri. Eppure, nonostante tutte le attenuanti del caso, il post su Instagram di uno dei due ragazzini salvati dopo essere rimasti intrappolati dalla furia del mare a Milazzo fa impressione. Perché quel salvataggio è costato la vita a un uomo, Aurelio Visalli, il motorista della Guardia Costiera che nonostante non avesse un giubbotto salvagente non ha esitato a buttarsi. I quindicenni sono salvi. E lui no. E uno dei due ha scritto: «Ragazzi apposto, sono sano e salvo. Mentre ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020) A quindici anni di stupidaggini se ne fanno tante, e ne abbiamo fatte tutti. Forse non tutti a 15 anni hanno avuto i social che le rendevano così evidenti, forse in tanti non sono passati per un’esperienza così traumatica come quella di essere a un passo dalla morte, in balia di onde alte sette metri. Eppure, nonostante tutte le attenuanti del caso, ilsudi uno dei due ragazzini salvati dopo essere rimasti intrappolati dalla furia del mare a Milazzo fa impressione. Perché quel salvataggio è costato la vita a un uomo,, il motorista della Guardia Costiera che nonostante non avesse un giubbotto salvagente non ha esitato a buttarsi. I quindicenni sono salvi. E lui no. E uno dei due ha scritto: «Ragazzi apo, sono sano e salvo. Mentre ...

GrandeFratello : Donna nobile, non dire mai a nessuno di fare silenzio se non sai farlo tu per prima... a buon intenditor. #GFVIP - RaiTre : 'Ho scelto di continuare a dire la verità e solo la verità. Tutto basato sull'evidenza scientifica e sui fatti.' S… - GiovanniToti : Questo è il più grande risultato del centrodestra che si abbia mai avuto nella storia della Liguria. 20 punti perce… - todripe : Possiamo condizionare la percezione di una squadra solo per la prima partita? No. Però qualcosa si può dire, parlia… - LucianaLaLuDAma : Cazzo!! Bastava dire alle anoressiche 'rilassati' ????????perché non ci sono arrivati prima i medici!! La disconnession… -

Ultime Notizie dalla rete : “…Prima dire Rigenerare i territori, la sfida per far ripartire il Paese Fortune Italia