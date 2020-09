Previsioni meteo 28 settembre: ancora maltempo al Centro-Sud (Di lunedì 28 settembre 2020) Le Previsioni meteo di oggi, lunedì 28 settembre: ancora piogge e temporali sulle regioni Centro-meridionali, da martedì torna l’alta pressione Il fronte freddo derivante dalla goccia fredda in affondo sul Mediterraneo centrale ha causato diversi problemi a causa del maltempo nella giornata di ieri, soprattutto sulle regioni Centro-meridionali. Violenti acquazzoni localmente a carattere di nubifragio… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 28 settembre 2020) Ledi oggi, lunedì 28piogge e temporali sulle regioni-meridionali, da martedì torna l’alta pressione Il fronte freddo derivante dalla goccia fredda in affondo sul Mediterraneo centrale ha causato diversi problemi a causa delnella giornata di ieri, soprattutto sulle regioni-meridionali. Violenti acquazzoni localmente a carattere di nubifragio… L'articolo Corriere Nazionale.

andreabettini : Conseguenze della #Brexit: il centro europeo per le previsioni meteo ECMWF deve espandersi e probabilmente non lo f… - zazoomblog : Previsioni Meteo domani martedì 29 settembre cieli sereni - #Previsioni #Meteo #domani #martedì - GallusLorenzo : RT @andreabettini: Conseguenze della #Brexit: il centro europeo per le previsioni meteo ECMWF deve espandersi e probabilmente non lo farà a… - infoitinterno : Meteo, le previsioni: weekend con nubifragi e bombe d'acqua, arriva anche la neve - zazoomblog : Previsioni Meteo oggi lunedì 28 settembre ALLERTA METEO - #Previsioni #Meteo #lunedì #settembre… -