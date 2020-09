Presidenziali USA 2020, il primo confronto tv Trump – Biden in diretta su Sky Tg24 (Di lunedì 28 settembre 2020) Trump e Biden alla prova del dibattito televisivo: tutto pronto per il primo faccia a faccia televisivo tra i principali candidati delle Presidenziali USA 2020 in programma per oggi, martedì 29 settembre, e già attesissimo. A rendere ancora più interessante uno dei momenti clou della campagna elettorale c’è senza dubbio la bufera che si è scatenata su Trump grazie allo scoop del New York Times che documenterebbe 10 anni di tasse evase per il Presidente in carica. E si sa che in USA con le tasse non si scherza. In questo clima già piuttosto rovente perTrump cade quindi il primo dei tre dibattiti programmati tra lui e il rivale democratico, al momento in testa ai sondaggi elettorali, ma sul filo del rasoio ... Leggi su blogo (Di lunedì 28 settembre 2020)alla prova del dibattito televisivo: tutto pronto per ilfaccia a faccia televisivo tra i principali candidati delleUSAin programma per oggi, martedì 29 settembre, e già attesissimo. A rendere ancora più interessante uno dei momenti clou della campagna elettorale c’è senza dubbio la bufera che si è scatenata sugrazie allo scoop del New York Times che documenterebbe 10 anni di tasse evase per il Presidente in carica. E si sa che in USA con le tasse non si scherza. In questo clima già piuttosto rovente percade quindi ildei tre dibattiti programmati tra lui e il rivale democratico, al momento in testa ai sondaggi elettorali, ma sul filo del rasoio ...

