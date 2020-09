Presidente evasore? Trump 'Non ha pagato tasse per anni' (Di lunedì 28 settembre 2020) "Donald J. Trump ha pagato tasse federali sul reddito per 750 dollari nell'anno in cui è stato eletto Presidente. Nel suo primo anno alla Casa Bianca, ha pagato altri 750 dollari". Il New York Times, ... Leggi su globalist (Di lunedì 28 settembre 2020) "Donald J.hafederali sul reddito per 750 dollari nell'anno in cui è stato eletto. Nel suo primo anno alla Casa Bianca, haaltri 750 dollari". Il New York Times, ...

Ultime Notizie dalla rete : Presidente evasore Trump non ha pagato le tasse per 10 anni, dice il New York Times Linkiesta.it Reddito di cittadinanza, il flop dei sussidi che alimenta il lavoro nero

Febbraio, Reggio Calabria. L’uomo che si presenta all’Istituto clinico De Blasi è elegante, professionale: cravatta e completo grigio, garbato nei modi. E con garbo chiede: «Lei ha bisogno di aiuto?».

Inps, Tridico e lo stipendio: "Attaccato per colpire il governo"

Prima le polemiche, tra le altre, sui ritardi della cassa integrazione e sul bonus da 600 euro ai politici, quindi sul reddito di cittadinanza incassato dagli evasori. Ora il presidente dell ...

