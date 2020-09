Prende a martellate la moglie perché non svolge le faccende domestiche (Di lunedì 28 settembre 2020) Un uomo di 52 anni è stato arrestato con l’accusa di aver preso a martellate la moglie, 50 anni, dopo che la donna si è rifiutata di voler fare dei lavori in casa. I due vivono in un comune della Bassa Reggiana. I militari hanno ritrovato evidenti ematomi sul viso della donna che era anche visibilmente zoppicante. Dopo essere stata curata in ospedale, alla donna sono stati assegnati 20 giorni di prognosi. A dare l’allarme è stata la figlia della coppia, avvisata a sua volta dalla madre. Giunti sul posto, i carabinieri hanno sequestrato il martello, con il quale la donna dice di essere stata colpita in testa. L’uomo ha ammesso che la lite fosse scoppiata in quanto sua moglie si era rifiutata di svolgere alcune faccende in casa, ma nega di averla colpita ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 28 settembre 2020) Un uomo di 52 anni è stato arrestato con l’accusa di aver preso ala, 50 anni, dopo che la donna si è rifiutata di voler fare dei lavori in casa. I due vivono in un comune della Bassa Reggiana. I militari hanno ritrovato evidenti ematomi sul viso della donna che era anche visibilmente zoppicante. Dopo essere stata curata in ospedale, alla donna sono stati assegnati 20 giorni di prognosi. A dare l’allarme è stata la figlia della coppia, avvisata a sua volta dalla madre. Giunti sul posto, i carabinieri hanno sequestrato il martello, con il quale la donna dice di essere stata colpita in testa. L’uomo ha ammesso che la lite fosse scoppiata in quanto suasi era rifiutata dire alcunein casa, ma nega di averla colpita ...

