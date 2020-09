Premier League 2020, il City si arrende 5-2 al Leicester di un super Vardy (Di lunedì 28 settembre 2020) Il Manchester City crolla clamorosamente tra le mura amiche dell'Etihad Stadium contro il Leicester . Gli uomini di Guardiola sono stati abbattuti con il punteggio di 5-2, letteralmente investiti dall'... Leggi su quotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020) Il Manchestercrolla clamorosamente tra le mura amiche dell'Etihad Stadium contro il. Gli uomini di Guardiola sono stati abbattuti con il punteggio di 5-2, letteralmente investiti dall'...

bbchausa : Man City ta sha kashi a gidan Leicester City da ci 2-5 a gasar Premier League - brfootball : 2x La Liga 2x Spanish Super Cup 1x Copa del Rey 2x Portuguese League 1x Portuguese Cup 1x Portuguese League Cup 1x… - OfficialASRoma : In bocca al lupo per la nuova avventura in Premier League, @cengizunder ?? #ASRoma - zazoomblog : Premier League resoconto della terza giornata - #Premier #League #resoconto #della - SportPesa_IT : Dopo il Community Shield, Liverpool ed Arsenal si incontrano di nuovo stasera nella terza giornata di Premier Leag… -