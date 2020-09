Premier League 2020 2021 | il Liverpool cala il tris | Arsenal battuto 3-1

Leggi su sportface

(Di lunedì 28 settembre 2020) Un posticipo di lusso quello andato in scena ad Anfield:si sfidano nella terza giornata di. I Reds, imbattuti nelle ultime 60 partite della massima serie inglese disputate in casa, non deludono e battono i Gunners per 3-1. Al momentaneo vantaggio di Lacazette, dopo un errore di Robertson, rispondono Mané e lo stesso difensore scozzese nel primo tempo, e Diogo Jota nella ripresa. Gli uomini di Klopp tornano a punteggio pieno a 9 punti, mentre l’, dopo il successo su Fulham e West Ham, ha la prima battuta d’arresto di questa stagione.