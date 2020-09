Premiata Danielle Blunt e l’autodifesa digitale delle sex workers

Leggi su ilmanifesto

(Di lunedì 28 settembre 2020) “The winner is …”. In realtà è solo unavincitrici, non l’unica. E non ci sarà neanche l’enfasi dell’annuncio, visto che i nomi dei “premiati” sono stati già anticipati. Eppure la cerimonia in streaming del 15 ottobre, nella quale la Eff, l’Electronic Frontier Foundation – la più autorevole organizzazione internazionale per i diritti digitali, una sorta di Amnesty per le libertà della rete ma più combattiva – assegna gli annuali award sarà comunque diversa dal solito. Perché … Continua L'articoloe l’autodifesasexproviene da il ...