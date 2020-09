Prego? Scollatura totale | Adua Del Vesco nella casa del Gf Vip di fatto senza veli | una foto pazzesca | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 28 settembre 2020) Un look esagerato. Anzi, esageratissimo. Si parla della scelta stilistica sfoggiata daDelal Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Già, come se non bastassero le polemiche sul cosiddetto Ares Gate, innescato dai discorsi dipropriodel Gf Vip. Qui, però, non si parla né di sette né di casi misteriosi. Semplicemente si parla del vestito, davvero esagerato, sfoggiato dalla Deldel reality della rete ammiraglia Mediaset. Eccolo qui sotto: una camicia a fantasie floreali dotata di unaprofondissima. Anzi, unache potrebbetroppi indugi essere definita ...