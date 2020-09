PosteMobile non funziona: migliaia le segnalazioni di down (Di lunedì 28 settembre 2020) oggi PosteMobile NON funziona – Giornata complicata per gli utenti di PosteMobile. Da questa mattina, lunedì 28 settembre 2020, il servizio dell’operatore mobile del Gruppo Poste Italiane è fuori uso in tutta Italia, con problemi diffusi che vanno dall’impossibilità di effettuare telefonate all’assenza di Rete per navigare su Internet. Inoltre è fuori uso il sito della compagnia telefonica, PosteMobile.it e il servizio clienti risulta irraggiungibile. A confermare i problemi anche il sito “downdetector” che dalle ore 11 di oggi ha registrato rallentamenti e malfunzionamenti. Cosa è successo Ma cosa è successo? Perché PosteMobile non funziona? Al momento non ... Leggi su tpi (Di lunedì 28 settembre 2020) oggiNON– Giornata complicata per gli utenti di. Da questa mattina, lunedì 28 settembre 2020, il servizio dell’operatore mobile del Gruppo Poste Italiane è fuori uso in tutta Italia, con problemi diffusi che vanno dall’impossibilità di effettuare telefonate all’assenza di Rete per navigare su Internet. Inoltre è fuori uso il sito della compagnia telefonica,.it e il servizio clienti risulta irraggiungibile. A confermare i problemi anche il sito “detector” che dalle ore 11 di oggi ha registrato rallentamenti e malmenti. Cosa è successo Ma cosa è successo? Perchénon? Al momento non ...

biagiosimonetta : PosteMobile non funziona: milioni di utenti senza linea né connessione dati @sole24ore - paulnnian : RT @parcesepulto: Oggi non avevo voglia di sentire nessuno e sono passato a PosteMobile. - evamarghe : @PosteMobile non riesco a telefonare dice che non sono registrato nella rete!!! - nicodisc : @PosteMobile invece di messaggi copia incolla uguali a tutti, non sarebbe più interessante fare un comunicato spieg… - evamarghe : RT @MMangiacotti90: Mi chiamano, non rispondo perché non ricevo le chiamate e mi accusano di non rispondere. Faccio una prova. Non funziona… -