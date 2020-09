Pontecagnano Faiano, undici casi positivi allo Sprar: ordinanza di isolamento (Di lunedì 28 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCon un’ordinanza urgente, il sindaco di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara ha disposto l’immediato isolamento della struttura Sprar – Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, situata nel suo territorio comunale. Dopo i primi tre casi positivi al Covid 19 accertati nei giorni scorsi, infatti, l’analisi su tutti i 40 ospiti più i sette operatori situati all’interno ha fatto emergere ulteriori 11 casi positivi che riguardano i rifugiati. I restanti ospiti sono stati tutti sottoposti a tampone, così come gli operatori e il personale, risultando tutti negativi. I coordinatori della struttura di accoglienza che fanno parte ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCon un’urgente, il sindaco di, Giuseppe Lanzara ha disposto l’immediatodella struttura– Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, situata nel suo territorio comunale. Dopo i primi treal Covid 19 accertati nei giorni scorsi, infatti, l’analisi su tutti i 40 ospiti più i sette operatori situati all’interno ha fatto emergere ulteriori 11che riguardano i rifugiati. I restanti ospiti sono stati tutti sottoposti a tampone, così come gli operatori e il personale, risultando tutti negativi. I coordinatori della struttura di accoglienza che fanno parte ...

_Carabinieri_ : Nessuna esitazione per i #Carabinieri di Pontecagnano Faiano (SA) che, imbattendosi in una famiglia diretta all'osp… - occhio_notizie : ???? Coronavirus a Pontecagnano, 11 positivi nello 'SPRAR': scatta l'isolamento - andpellegrino : Pontecagnano Faiano: riportiamo il forum dei giovani in città - occhio_notizie : ???? Tragedia a Pontecagnano Faiano, uomo colto da malore muore in pizzeria - Ema_n_u_e_l_e : RT @_Carabinieri_: Nessuna esitazione per i #Carabinieri di Pontecagnano Faiano (SA) che, imbattendosi in una famiglia diretta all'ospedale… -