Pomezia, dopo il Copernico altre tre scuole finiscono nel mirino dei ladri: serie di furti nella notte (Di lunedì 28 settembre 2020) Come se non bastassero le difficoltà incontrate dal mondo scuola in questo anno scolastico, alle prese con le difficoltà causate dal Covid-19, a Pomezia ci si stanno mettendo anche i ladri. Criminali senza scrupoli (evidentemente) che stanno prendendo di mira gli Istituti del territorio: dopo il maxi furto avvenuto all’Istituto Copernico pochi giorni fa, altre tre scuole del territorio nella notte sono state oggetto di “visite” indesiderate da parte dei ladri. Si tratta, nello specifico, della materna di Via Dante Alighieri (Ic Via della Tecnica) e delle due scuole Comunali dell’infanzia Maria immacolata e San francesco. Seguiranno aggiornamenti su Il Corriere della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 28 settembre 2020) Come se non bastassero le difficoltà incontrate dal mondo scuola in questo anno scolastico, alle prese con le difficoltà causate dal Covid-19, aci si stanno mettendo anche i. Criminali senza scrupoli (evidentemente) che stanno prendendo di mira gli Istituti del territorio:il maxi furto avvenuto all’Istitutopochi giorni fa,tredel territoriosono state oggetto di “visite” indesiderate da parte dei. Si tratta, nello specifico, della materna di Via Dante Alighieri (Ic Via della Tecnica) e delle dueComunali dell’infanzia Maria immacolata e San francesco. Seguiranno aggiornamenti su Il Corriere della ...

