‘Pomeriggio 5’, scontro in diretta tra Elena Morali e la madre di Luigi Favoloso che ammette: “Spero sia finita tra di loro”. E l’ex pupa parla dei suoi attuali rapporti con l’ex gieffino (Di lunedì 28 settembre 2020) E’ sempre stata una relazione molto tormentata quella tra Luigi Favoloso ed Elena Morali. I due, dopo vari alti e bassi, sembrava avessero trovato negli ultimi mesi la serenità tanto bramata. La doccia fredda è arrivata solo qualche giorno fa quando entrambi hanno annunciato a mezzo social di essersi nuovamente allontanati. Ad aver determinato quest’ennesima separazione è stata una denuncia da parte di un ex fidanzato di lei, presumibilmente Daniele Di Lorenzo, che avrebbe accusato Favoloso di sequestro di persona. Ad essere molto arrabbiata con Elena per l’accaduto è la mamma dell’ex gieffino, Loredana Fiorentino. Le due sono state ospiti quest’oggi di Pomeriggio 5 e proprio la Fiorentino ha sbottato contro ... Leggi su isaechia (Di lunedì 28 settembre 2020) E’ sempre stata una relazione molto tormentata quella traed. I due, dopo vari alti e bassi, sembrava avessero trovato negli ultimi mesi la serenità tanto bramata. La doccia fredda è arrivata solo qualche giorno fa quando entrambi hanno annunciato a mezzo social di essersi nuovamente allontanati. Ad aver determinato quest’ennesima separazione è stata una denuncia da parte di un ex fidanzato di lei, presumibilmente Daniele Di Lorenzo, che avrebbe accusatodi sequestro di persona. Ad essere molto arrabbiata conper l’accaduto è la mamma dell’ex, Loredana Fiorentino. Le due sono state ospiti quest’oggi di Pomeriggio 5 e proprio la Fiorentino ha sbottato contro ...

