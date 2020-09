Più poteri alle forze dell’ordine per fermare risse e violenza (Di lunedì 28 settembre 2020) di Gianluigi Paragone. Parto da una storia personale. Sabato sera terminata la cena con gli amici in un ristorante del centro di Varese ci siamo tuffati nello struscio cittadino, in quello che per noi è il salotto buono. La vecchia Varese coi suoi caffè, i suoi bar, i suoi negozi (oggi uguali a quelli di tutte le altre città standardizzate dalle vetrine della grandi marche).Mentre passeggiavamo tra centinaia di ragazzini – tralascio il dettaglio delle mascherine – e qualche nostro coetaneo, proprio davanti a noi si accendeva una rissa tra due bande di giovani che si fronteggiavano ripetutamente a colpi di cazzotti, calci e cinghiate. Il tutto in mezzo, appunto, a gente per bene sgomenta e spaventata. Dopo aver chiamato la questura e richiamato l’attenzione di una pattuglia dei carabinieri, abbiamo riguadagnato la via di casa ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 28 settembre 2020) di Gianluigi Paragone. Parto da una storia personale. Sabato sera terminata la cena con gli amici in un ristorante del centro di Varese ci siamo tuffati nello struscio cittadino, in quello che per noi è il salotto buono. La vecchia Varese coi suoi caffè, i suoi bar, i suoi negozi (oggi uguali a quelli di tutte le altre città standardizzate dvetrine della grandi marche).Mentre passeggiavamo tra centinaia di ragazzini – tralascio il dettaglio delle mascherine – e qualche nostro coetaneo, proprio davanti a noi si accendeva una rissa tra due bande di giovani che si fronteggiavano ripetutamente a colpi di cazzotti, calci e cinghiate. Il tutto in mezzo, appunto, a gente per bene sgomenta e spaventata. Dopo aver chiamato la questura e richiamato l’attenzione di una pattuglia dei carabinieri, abbiamo riguadagnato la via di casa ...

