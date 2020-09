Pirlo volta pagina: “Juventus, nei momenti difficili esce fuori il carattere” (FOTO) (Di lunedì 28 settembre 2020) Andrea Pirlo guarda avanti e dopo il pareggio rimediato contro la Roma, con una prestazione altamente insufficiente da parte di tutta la sua Juventus, vuole subito riscattarsi. Al centro delle critiche degli addetti ai lavori e dei tifosi, in particolare, sono state alcune discutibili scelte del Maestro, che ha schierato una formazione a tratti troppo sperimentale per i gusti della piazza. Una necessità dovuta alle tante assenze e ad una condizione fisica, quella di alcuni elementi, non ancora ottimale per sostenere i ritmi delle partite dei bianconeri. Un esempio delle mosse non totalmente riuscite da parte dell’allenatore della Vecchia Signora è stato l’utilizzo di Dejan Kulusevski nella posizione di esterno di centrocampo a tutta fascia e allo stesso tempo altre criticità sono state rappresentate da un centrocampo troppo remissivo e ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 28 settembre 2020) Andreaguarda avanti e dopo il pareggio rimediato contro la Roma, con una prestazione altamente insufficiente da parte di tutta la sua Juventus, vuole subito riscattarsi. Al centro delle critiche degli addetti ai lavori e dei tifosi, in particolare, sono state alcune discutibili scelte del Maestro, che ha schierato una formazione a tratti troppo sperimentale per i gusti della piazza. Una necessità dovuta alle tante assenze e ad una condizione fisica, quella di alcuni elementi, non ancora ottimale per sostenere i ritmi delle partite dei bianconeri. Un esempio delle mosse non totalmente riuscite da parte dell’allenatore della Vecchia Signora è stato l’utilizzo di Dejan Kulusevski nella posizione di esterno di centrocampo a tutta fascia e allo stesso tempo altre criticità sono state rappresentate da un centrocampo troppo remissivo e ...

