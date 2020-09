Pirlo: «Cerchiamo di recuperare le forze per arrivare alla sfida contro il Napoli al top » (Di lunedì 28 settembre 2020) Andrea Pirlo archivia la gara contro la Roma e pensa al Napoli: ecco le parole del tecnico della Juventus verso la gara di domenica Andrea Pirlo archivia il pareggio ottenuto a Roma contro la squadra di Fonseca. Ecco l’analisi del tecnico ai microfoni di Juventus TV. LA GARA – «Un punto importante, grande reazione sul 2-1 con un uomo in meno. Sono stati bravissimi i ragazzi ad interpretare la situazione, bravissimi soprattutto i giocatori che sono entrati nella ripresa perchè sono entrati con lo spirito giusto. alla fine con qualche minuto in più potevamo ancora rischiare qualcosa». CAMBI – «E’ importante. Anche l’Inter con 5 cambi ha vinto la partita, noi questa sera abbiamo rimontato. ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 settembre 2020) Andreaarchivia la garala Roma e pensa al: ecco le parole del tecnico della Juventus verso la gara di domenica Andreaarchivia il pareggio ottenuto a Romala squadra di Fonseca. Ecco l’analisi del tecnico ai microfoni di Juventus TV. LA GARA – «Un punto importante, grande reazione sul 2-1 con un uomo in meno. Sono stati bravissimi i ragazzi ad interpretare la situazione, bravissimi soprattutto i giocatori che sono entrati nella ripresa perchè sono entrati con lo spirito giusto.fine con qualche minuto in più potevamo ancora rischiare qualcosa». CAMBI – «E’ importante. Anche l’Inter con 5 cambi ha vinto la partita, noi questa sera abbiamo rimontato. ...

