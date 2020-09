Piano Aria Lombardia | il blocco dei diesel slitta a gennaio 2021

(Di lunedì 28 settembre 2020) Milano, 28 settembre 2020 - Ci sarà anche «un invito a potenziare lo smart working » tra le misure temporanee antismog di primo e secondo livello che potranno essere attivate dal primo ottobre in ...

paolodeluca72 : visto la presentazione su FB dell'aggiornamento del Piano di Qualità dell'aria della @RegioneLazio @ARPALazio. Chie… - aufhebeen : Vabbè sarà sicuramente una notizia campata in aria ma se penso ad altri tre anni di dominio Mercedes mi viene vogli… - Suliman1984ss : RT @TUTTOJUVE_COM: ARIA DI GAP, CHE FARE? - TUTTOJUVE_COM : ARIA DI GAP, CHE FARE? - BSJazz : RT @mulder_pieter: Alessando Poglietti - Aria bizzara del rossignolo Fausto Bongelli, piano -

Ultime Notizie dalla rete : Piano Aria

Lo ha messo nero su bianco la Regione, nella delibera che attua le previsioni del Piano Aria (Pria) e che in attuazione dell'Accordo di bacino padano 2017 introduce ulteriori limitazioni per i ...Roma - Il nuovo piano della qualita' dell'aria del Lazio, approvato dalla Giunta ad agosto, "e' un ulteriore passo in avanti verso le politiche del Green ...