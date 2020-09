Più potere alle forze dell'ordine". Paragone: solo così si possono fermare risse e violenza (Di lunedì 28 settembre 2020) Parto da una storia personale. Sabato sera terminata la cena con gli amici in un ristorante del centro di Varese ci siamo tuffati nello struscio cittadino, in quello che per noi è il salotto buono. La vecchia Varese coi suoi caffè, i suoi bar, i suoi negozi (oggi uguali a quelli di tutte le altre città standardizzate dalle vetrine della grandi marche). Mentre passeggiavamo tra centinaia di ragazzini - tralascio il dettaglio delle mascherine - e qualche nostro coetaneo, proprio davanti a noi si accendeva una rissa tra due bande di giovani che si fronteggiavano ripetutamente a colpi di cazzotti, calci e cinghiate. Il tutto in mezzo, appunto, a gente per bene sgomenta e spaventata. Dopo aver chiamato la questura e richiamato l'attenzione di una pattuglia dei carabinieri, abbiamo riguadagnato la via di casa dopo ... Leggi su iltempo (Di lunedì 28 settembre 2020) Parto da una storia personale. Sabato sera terminata la cena con gli amici in un ristorante del centro di Varese ci siamo tuffati nello struscio cittadino, in quello che per noi è il salotto buono. La vecchia Varese coi suoi caffè, i suoi bar, i suoi negozi (oggi uguali a quelli di tutte le altre città standardizzate dvetrinea grandi marche). Mentre passeggiavamo tra centinaia di ragazzini - tralascio il dettaglioe mascherine - e qualche nostro coetaneo, proprio davanti a noi si accendeva una rissa tra due bande di giovani che si fronteggiavano ripetutamente a colpi di cazzotti, calci e cinghiate. Il tutto in mezzo, appunto, a gente per bene sgomenta e spaventata. Dopo aver chiamato la questura e richiamato l'attenzione di una pattuglia dei carabinieri, abbiamo riguadagnato la via di casa dopo ...

LegaSalvini : +++++ EFFETTO PORTI APERTI: GIÀ ARRIVATI PIÚ CLANDESTINI CHE IN TUTTO IL 2018 +++++ - emergenzavvf : #Maltempo, è proseguita a #Pisa, #Livorno e #Lucca la messa in sicurezza delle strutture colpite dal vento, 626 int… - LegaSalvini : PIÙ CINGHIALI CHE TURISTI: ECCO LA ROMA DELLA RAGGI - Mania48Mania53 : RT @francescatotolo: In #Francia scoppia la polemica sui mancati controlli ai #migranti: il pakistano, che a #Parigi ha accoltellato due pe… - rumiisconfused : @pi_spade Cantarella? -

Ultime Notizie dalla rete : Più potere Ecco Pi Earth, un nuovo esopianeta con un orbita di 3,14 giorni Wired Italia Nuova SIG Sauer P220 Legion Carry una calibro .45ACP con scatto in singola azione, in edizione limitata

SIG P220 Legion Carry SAO **Pistola in .45**SIG Sauer P220 Legion Carry SAO dettagli, video scheda tecnica** Versione Single Action Only (SAO) ...

Maltempo in tutta Italia, allagamenti e danni in Campania

Il maltempo, che da giorni imperversa sull'Italia, ha continuato in queste ore a flagellare la Penisola con raffiche di vento, pioggia intensa, trombe d'aria, neve sui rilievi, colpendo in particolare ...

SIG P220 Legion Carry SAO **Pistola in .45**SIG Sauer P220 Legion Carry SAO dettagli, video scheda tecnica** Versione Single Action Only (SAO) ...Il maltempo, che da giorni imperversa sull'Italia, ha continuato in queste ore a flagellare la Penisola con raffiche di vento, pioggia intensa, trombe d'aria, neve sui rilievi, colpendo in particolare ...