Petra | trama e clip del terzo episodio Messaggeri dall’oscurità | lunedì 28 settembre su Sky e Now Tv

Leggi su dituttounpop

(Di lunedì 28 settembre 2020), anticipazioni edeldall’oscurità” in onda lunedì 28alle 21:15 su Sky Cinema 1 e Sky Atlantic, in streaming su Now Tv.dall’oscurità è il titolo deldisu Sky Cinema e Sky Atlantic, in streaming su Now Tv (anche in 4K HDR con Sky Q) lunedì 28(ma già disponibile per i clienti di Primissima con Sky Cinema da più di 3 anni). Ottimi riscontri per le prime due puntate di, sempre disponibili on demand su Sky e NOW TV, con 775 mila spettatori medi lunedì scorso per “Giorno da cani” e ...