«Petra - Messaggi dell' oscurità» | Paola Cortellesi su Sky Cinema in 4K HDR con Sky Q SAT

Leggi su digital-news

(Di lunedì 28 settembre 2020) Torna su Sky per un nuovo caso da risolvere l’ispettore Petra Delicato nella terzae quattro storie di PETRA, la nuova produzione targata Sky Original prodotta da Cattleya e Bartlebyfilm, che andrà in onda in prima tv lunedì 21 settembre, alle 21.15 su SkyUno, disponibile anche on...