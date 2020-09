Pestano il marito e amputano un pezzo di orecchio alla moglie | i giudici riducono la pena

Ultime Notizie dalla rete : Pestano marito

Leggilo.org

Per due ore ha riavvolto il nastro degli anni vissuti con il marito, padre dei suoi tre figli di appena 3, 5 e 7, seduto in aula dove era impossibile un incrocio di sguardi. È entrato subito nel vivo ...CUPRA MARITTIMA - Mattinata da incubo, nell’area ad Ovest del centro abitato cuprense, a causa di una lite in famiglia finita in violenza con l’intervento dei sanitari del 118 arrivati a bordo di un’a ...