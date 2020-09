Pescara-San Nicolò Notaresco in tv: data, orario e come vedere in streaming il 2° turno Coppa Italia (Di lunedì 28 settembre 2020) Tutto pronto per il fischio d’inizio di Pescara-San Nicolò Notaresco, match del secondo turno di Coppa Italia 2020/2021. Dopo aver eliminato a sorpresa il Catania, il San Nicolò Notaresco crede all’impresa contro il Pescara. Fischio d’inizio alle 15:30 di mercoledì 30 settembre nella cornice dell’Adriatico. La partita non sarà trasmessa in diretta tv o streaming. Ma niente paura: Sportface.it vi terrà compagnia nell’arco dei novanta minuti di gioco con un live testuale aggiornato in tempo reale. Leggi su sportface (Di lunedì 28 settembre 2020) Tutto pronto per il fischio d’inizio di-San Nicolò, match del secondodi2020/2021. Dopo aver eliminato a sorpresa il Catania, il San Nicolòcrede all’impresa contro il. Fischio d’inizio alle 15:30 di mercoledì 30 settembre nella cornice dell’Adriatico. La partita non sarà trasmessa in diretta tv o. Ma niente paura: Sportface.it vi terrà compagnia nell’arco dei novanta minuti di gioco con un live testuale aggiornato in tempo reale.

Ultime Notizie dalla rete : Pescara San Pescara-San Nicolò Notaresco in tv: data, orario e come vedere in streaming il 2° turno Coppa Italia Sportface.it Montesilvano, al Dog village si festeggia San Francesco patrono degli animali

Domenica 4 ottobre, al Parco della Libertà, dalle 10.00 al tramonto, con stand e punti ristoro. Ogni 4 ottobre si celebra la festa di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia e fratello degli animali.

La voglia di ricominciare con nuovi stimoli

Eccoci di nuovo qui, a distanza di quasi cinque anni dal primo di questi editoriali targati Pescara News (con quello che state leggendo siamo giunti al ragguardevole traguardo del numero 177). Quando ...

