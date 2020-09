Perché i cittadini hanno votato Sì e cosa fare adesso (Di lunedì 28 settembre 2020) (Questo post è stato scritto insieme a Raffaello Morelli)La schiacciante prevalenza del Sì al Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre ha confermato la piena consonanza dei cittadini con il Parlamento. Il Sì non è un rifiuto del Parlamento come i media tradizionali hanno provato a sostenere, senza successo. I cittadini hanno votato Sì per migliorare il funzionamento della rappresentanza e quindi le dinamiche del Parlamento. Il risultato è ancora più significativo, al di là dei numeri, perché il contrapposto un fronte (del No) ha raccolto il sostegno incessante delle élite burocratiche e finanziarie, della stampa che di fatto le rappresenta, di buona parte dei giornalisti Tv e di tutti quei gruppi e clan di potere che ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 28 settembre 2020) (Questo post è stato scritto insieme a Raffaello Morelli)La schiacciante prevalenza del Sì al Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre ha confermato la piena consonanza deicon il Parlamento. Il Sì non è un rifiuto del Parlamento come i media tradizionaliprovato a sostenere, senza successo. ISì per migliorare il funzionamento della rappresentanza e quindi le dinamiche del Parlamento. Il risultato è ancora più significativo, al di là dei numeri, perché il contrapposto un fronte (del No) ha raccolto il sostegno incessante delle élite burocratiche e finanziarie, della stampa che di fatto le rappresenta, di buona parte dei giornalisti Tv e di tutti quei gruppi e clan di potere che ...

