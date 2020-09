"Perché questo martirio?". Il dolore delle due figlie: così il papà è morto solo (Di lunedì 28 settembre 2020) Martina Piumatti Il cardiologo Sergio Dalla Volta è morto a Padova il 20 agosto, solo e in isolamento. L'appello delle figlie ora ha convinto l’ospedale a cambiare il protocollo. è la prima volta in Italia Questa volta un appello accorato ha avuto la meglio sulla burocrazia implacabile. L'azienda ospedaliera di Padova sta definendo un nuovo protocollo per consentire, per la prima volta in Italia, le visite dei familiari nelle ultime ore di vita dei loro cari malati di Covid. La decisione nasce dopo la dura denuncia delle figlie di Sergio Dalla Volta, il cariologo padovano morto di coronavirus il 20 agosto, solo e senza nemmeno il conforto di un ultimo saluto. "Intubato, sofferente e ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 28 settembre 2020) Martina Piumatti Il cardiologo Sergio Dalla Voltaa Padova il 20 agosto,e in isolamento. L'appelloora ha convinto l’ospedale a cambiare il protocollo.; la prima volta in Italia Questa volta un appello accorato ha avuto la meglio sulla burocrazia implacabile. L'azienda ospedaliera di Padova sta definendo un nuovo protocollo per consentire, per la prima volta in Italia, le visite dei familiari nelle ultime ore di vita dei loro cari malati di Covid. La decisione nasce dopo la dura denunciadi Sergio Dalla Volta, il cariologo padovanodi coronavirus il 20 agosto,e senza nemmeno il conforto di un ultimo saluto. "Intubato, sofferente e ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, rimproverati perché non portano la mascherina: maxi-rissa in un supermercato di Crema… - QBravetta : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, rimproverati perché non portano la mascherina: maxi-rissa in un supermercato di Crema - NiMartina : Che la ribellione abbi inizio ???? - AlexVittadello : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, rimproverati perché non portano la mascherina: maxi-rissa in un supermercato di Crema - LuisaRagni : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, rimproverati perché non portano la mascherina: maxi-rissa in un supermercato di Crema -

Ultime Notizie dalla rete : Perché questo M5S, ecco perché Luigi Di Maio è tornato in campo ilGiornale.it Kate Middleton non poteva scegliere abito migliore per l'incontro con David Attenborough. Ecco perché

La famiglia dei duchi di Cambridge ha postato sull'account ufficiale di Kensington Palace una spontanea foto di famiglia per raccontare l'incontro con Sir David Attenborough, 94 anni, divulgatore scie ...

COVID-19. App Immuni: perchè è importante scaricarla

L'app messa a disposizione dal Governo italiano è risultata molto utile come misura di prevenzione dal contagio poiché per il sistema sanitario risulta essere fondamentale tracciare i possibili contat ...

La famiglia dei duchi di Cambridge ha postato sull'account ufficiale di Kensington Palace una spontanea foto di famiglia per raccontare l'incontro con Sir David Attenborough, 94 anni, divulgatore scie ...L'app messa a disposizione dal Governo italiano è risultata molto utile come misura di prevenzione dal contagio poiché per il sistema sanitario risulta essere fondamentale tracciare i possibili contat ...